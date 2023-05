Imprese: Borean (Generali), risultati trimestrali in forte crescita, in linea con obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai risultati trimestrali in crescita forte e profittevole, Generali si conferma in linea per raggiungere con successo gli obiettivi della strategia “Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Lo dichiara il Group Cfo di Generali, Cristiano Borean, commentando i risultati finanziari al 31 marzo 2023. “La performance del segmento Danni riflette il nostro impegno a mantenere l’eccellenza tecnica, mentre nel segmento Vita, nonostante il contesto complesso, prosegue il ribilanciamento del nostro mix produttivo verso le linee di business più profittevoli. Il gruppo conferma inoltre la sua posizione di capitale estremamente solida, grazie alla forte generazione organica di capitale. Per la prima volta presentiamo i nostri risultati secondo i nuovi principi contabili, che ci consentono di migliorare significativamente la visibilità e la prevedibilità delle fonti di utile, oltre a fornire una migliore rappresentazione del valore intrinseco del nostro business Vita. Vorrei ringraziare tutte le colleghe e i colleghi del gruppo che hanno contribuito al progetto Ifrs 17 e 9”, aggiunge Borean.(Rin)