Imprese: Generali, premi lordi crescono a 22,2 miliardi nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I premi lordi del gruppo Generali crescono dell’1,3 per cento a 22.163 milioni di euro nel primo trimestre, grazie alla robusta crescita del segmento Danni. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, che ha approvato le informazioni finanziarie al 31 marzo 2023 del gruppo Generali. La raccolta netta Vita si attesta a -190 milioni di euro. La raccolta netta positiva delle linee unit-linked e puro rischio e malattia compensa in parte i deflussi netti dalla linea risparmio, in coerenza con la strategia del gruppo di riposizionamento del proprio portafoglio, e riflettendo anche, in particolare, le dinamiche osservate nel canale bancario in Italia e in Francia. (Rin)