Pnrr: vicepresidente Commissione Ue Dombrovskis, l'Italia può ancora farcela (2)

- Quanto ai ritardi dell'Italia nell'attuazione del Pnrr: "L'Italia ha già ricevuto due pagamenti e stiamo verificando la richiesta della terza tranche. È importante che l'attuazione continui e che non ci siano ritardi. Nelle nostre raccomandazioni spieghiamo che è importante rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale, per consentire un'attuazione continua, rapida e costante del Pnrr. È importante per l'Italia che ci presenti il piano rivisto con il capitolo RePowerEu per assicurarne l'attuazione, senza abbassare l'ambizione complessiva del piano e senza rallentarne l'attuazione". L'Ue può aiutare l'Italia nell'affrontare l'emergenza in Emilia-Romagna: "L'Ue sostiene l'Italia nel fronteggiare questo disastro naturale. Il meccanismo europeo di protezione civile è già stato attivato e diversi Paesi stanno offrendo il loro sostegno sul campo. Inoltre il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze è in costante contatto con le autorità italiane. Dal punto di vista finanziario, abbiamo un'area dedicata ai soccorsi post-catastrofe: c'è il Fondo europeo di solidarietà che può fornire aiuto all'Italia se ne fa richiesta e ci sono ingenti fondi disponibili per l'adattamento dei Paesi al cambiamento climatico e per la riduzione dei rischi geologici nell'ambito della politica di coesione e del Pnrr". (segue) (Res)