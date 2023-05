Pnrr: vicepresidente Commissione Ue Dombrovskis, l'Italia può ancora farcela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente spiega inoltre come può l'Italia limitare la spesa primaria netta e al contempo fare gli investimenti necessari per la transizione verde e digitale: "La nostra raccomandazione fiscale per l'Italia è un miglioramento del saldo strutturale dello 0,7 per cento del Pil, che si traduce in un aumento della spesa primaria nazionale dell'1,3%. Quindi, come limitare questo aumento? La prima cosa che raccomandiamo, analogamente ad altri Paesi, è di ridurre le misure di sostegno all'energia e di utilizzare i relativi risparmi per ridurre il deficit pubblico. Un altro punto importante per gli investimenti è garantire una rapida attuazione del Pnrr". "L'Italia - osserva infine Dombrovskis - è il più grande beneficiario in termini assoluti della Recovery and Resilience Facility, sono disponibili ingenti somme di denaro e l'Italia ha manifestato anche l'interesse a ricevere ulteriori prestiti da questo strumento. Ma è importante che i progetti di investimento siano attuati in modo sicuro e con zelo: una forte attenzione all'attuazione del piano aiuterà con la transizione verde e digitale". (Res)