Pa: presidente Corte dei conti Carlino, la paura della firma dovuta al caos normativo

- "La cosiddetta paura della firma è anzitutto un problema di percezione, prodotto da un quadro normativo spesso caotico e poco coordinato. Nelle riforme a cui si sta lavorando però potrebbe essere utile arrivare a una definizione per legge dei confini della colpa grave, e incentivare i meccanismi di mitigazione delle condanne erariali". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" il presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, che mostra però un atteggiamento di apertura al confronto su interventi più strutturali per migliorare il rapporto fra l'efficienza della Pa e l'esigenza di controlli efficaci nella tutela dei soldi pubblici. La Corte dei conti è finita fra gli imputati per la temuta paralisi della Pa: "Purtroppo i funzionari pubblici si trovano a operare in un sistema estremamente complesso, con regole spesso poco comprensibili anche agli addetti ai lavori. Ed è ovvio che l'oscurità dei meccanismi normativi rende complicato il lavoro degli amministratori. A questo si aggiunge il problema del sottodimensionamento delle Pa, che hanno organici ridotti. I funzionari avrebbero bisogno inoltre di una formazione permanente che spesso difetta". (segue) (Res)