Pa: presidente Corte dei conti Carlino, la paura della firma dovuta al caos normativo (2)

- La paura della firma, insomma, nasce da "una complessità di fattori organizzativi e normativi e non da interventi della magistratura contabile". Anche sul Purr, però, alcune delibere della Corte dei conti hanno acceso un dibattito con il governo che ha parlato di 'invasioni di campo' sull'indicazione del mancato raggiungimento di milestones del Piano: "Va chiarito che il nostro controllo, anche quello concomitante che si è sviluppato insieme al Pnrr, è finalizzato all'ausilio dell'amministrazione, non a porre freni o ostacoli. La nostra azione deve servire alle amministrazioni per mettere in campo misure in grado di rimediare e superare le criticità evidenziate. È la legge ad affidare alla Corte il ruolo di organo indipendente chiamato a esercitare il 'controllo sulla gestione' e a svolgere valutazioni sull'economicità, l'efficienza e l'efficacia nell'acquisizione e nell'impiego delle risorse del Pnrr, in coordinamento con la Corte dei conti Ue". Anche l'indicazione di 'responsabilità dirigenziali' per i ritardi nell'attuazione ha fatto molto discutere. Perché c'è chi teme, in pratica, che il rischio di sanzioni alimenti un'ulteriore fuga dalle responsabilità da parte del dirigenti: "Intanto - osserva il presidente - va precisato che a irrogare l'eventuale sanzione è l'amministrazione, non la Corte dei conti. La Corte segnala che potrebbe esserci il presupposto della sanzione, ma la valutazione finale spetta all'ente. In quest'ottica, le rilevazioni contenute nelle delibere in materia di controllo sulla gestione, anche concomitante, possono dare luogo a un ulteriore confronto con le Pa che dovranno decidere", ha concluso Carlino. (Res)