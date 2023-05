Siria: Amministrazione autonoma del nord accoglie secondo gruppo di rifugiati rimpatriati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione autonoma del nord della Siria, nota anche come Rojava, ha accolto ieri il secondo gruppo di rifugiati siriani rimpatriati dal Libano, nella città di Tabqa, nel governatorato centro-settentrionale di Raqqa. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Il secondo gruppo di rifugiati è costituito da quattro famiglie, per un totale di 20 individui, tra i quali diversi minori. Durante il loro viaggio verso Tabqa, a un posto di blocco controllato dalle autorità di Damasco vicino alla frontiera siro-libanese, uno di loro è stato arrestato e condotto presso le Forze armate per il servizio di leva. Ieri era giunto nel Rojava un primo gruppo di rifugiati, composto da sette famiglie, che saranno accolte nel campo di Al Hukomia, a Raqqa. Dunque, l’Amministrazione autonoma del nord della Siria ha accolto finora undici famiglie, per un totale di 55 persone. (Res)