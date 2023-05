Energia: ministro Tajani, Sud Italia snodo energetico del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi pomeriggio sarà a Brindisi ospite di un incontro organizzato da Confindustria. In un'intervista alla "Gazzetta del Mezzogiorno" spiega che ruolo può svolgere la Puglia tra scambi con Oriente e nuove politiche energetiche: "II Sud dell'Italia e quindi la Puglia possono davvero diventare un hub energetico del Mediterraneo, un luogo verso cui indirizzare l'energia prodotta in maniera tradizionale ma anche sostenibile, per redistribuirla in Italia e in Europa. La Puglia è anche un luogo in cui lo sviluppo della portualità può essere messo al servizio dell'economia italiana ed europea". "Dobbiamo lavorare in questa direzione - aggiunge - e l'intenzione del governo nazionale è proprio questa: offrire un percorso per mettere in concreto le idee che questa visione propone a una regione decisiva per l'Italia". C'è poi un altro settore, che riguarda le competenze del suo ministero, quello della presenza della base Onu a Brindisi: "Quella delle Nazioni Unite è una base, un polo logistico che ha aspetti fondamentali per l'Italia e per la Puglia. Il polo di Brindisi tiene coinvolta tutta l'Italia e quindi il nostro governo su un aspetto decisivo delle attività delle Nazioni Unite: la gestione delle emergenze nelle aree di crisi. Il polo ha un impatto positivo sull'economia ma vorrei dire anche sull'internazionalizzazione di Brindisi. Ma la sola presenza di questa sede Onu tiene l'Italia mobilitata su questioni vitali per il continuo coinvolgimento del paese negli affari internazionali". (segue) (Res)