Maltempo: ministra Santanchè, la Romagna riparte grazie alla sua resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Sabato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, sarà a Rimini, insieme con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per lanciare una campagna di promozione a favore della regione e per invitare gli italiani a venire da queste parti per dare un sostegno concreto alle popolazioni colpite dall'alluvione. Santanchè, in una intervista al "Quotidiano Nazionale", fa anche capire che il governo non farà assolutamente mancare il suo apporto alla regione. "Ci siamo mossi con una grandissima rapidità di azione che non credo abbia precedenti. E ci siamo mossi senza alcun pregiudizio ideologico, senza considerare neanche lontanamente il colore politico della regione. E questo mi sembra davvero importante". Il timore tuttavia è che l'alluvione possa assestare un colpo micidiale alla prossima stagione turistica: "Non dobbiamo certo lasciar filtrare l'idea o l'immagine di una regione completamente sommersa dall'acqua. Non è così. Le coste, ad esempio, non hanno subito per fortuna grandissimi danni e sono già pronte ad accogliere i turisti". La ministra si dice convinta che questo non sia ottimismo eccessivo: "No, sono sicura che i cittadini emiliani e romagnoli sorprenderanno tutti. Si sono subito messi all'opera, si sono rimboccati le maniche, hanno mostrato una grande capacità di resilienza e stanno mettendo tutto a posto". (segue) (Res)