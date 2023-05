Maltempo: ministra Santanchè, la Romagna riparte grazie alla sua resilienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito invece a cosa possa fare il suo ministero per convincere i turisti a non cancellare le prenotazioni, ha detto: "Faremo partire nei prossimi giorni una campagna promozionale utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione e diretta, soprattutto, ai mercati di riferimento della filiera turistica romagnola. Penso alla Germania, alla Francia, all'Austria e alla Svizzera. Ma anche ad alcune regioni italiane. In questa prima fase emergenziale il governo, nel decreto approvato lo scorso martedì, ha già stanziato due miliardi e tante misure a sostegno delle imprese, dei cittadini e dei lavoratori, a cominciare dalla sospensione delle imposte per finire alla cassa integrazione in deroga e all'una tantum per gli autonomi". Si tratta per la ministra di "una risposta concreta e tempestiva per un territorio che oggi ha bisogno di un rapido supporto. Inoltre, domani (oggi) ci sarà un nuovo Consiglio dei ministri che deciderà un nuovo pacchetto di aiuti per gli altri territori colpiti dall'alluvione. E penso in particolare alle Marche. Seguiranno altre misure per la ricostruzione. In questa fase, anche noi come ministero del turismo abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza al nostro comparto, istituendo un fondo di dieci milioni a favore delle imprese del settore". Questa - conclude Santanchè - è "la dimostrazione che il governo è in grado di dare risposte immediate ed essere al fianco dei cittadini, che vengono prima di tutto. Non so se a parti invertite, il trattamento sarebbe stato lo stesso, ma questa è un'altra storia". (Res)