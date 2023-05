Pnrr: sottosegretario Freni, siamo nei tempi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La revisione del Pnrr è perfettamente in linea con quanto concordato con l'Europa", assicura a "Repubblica" il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, dopo l'allarme di Bruxelles. Freni aggiunge: "Entro luglio invieremo un nuovo Piano, senza stravolgere quello attuale". La Commissione europea è stata perentoria: 'C'è un rischio crescente di ritardi'. "Rivedremo i progetti seguendo le indicazioni concordate con Bruxelles. Riallocare le risorse su quelli effettivamente realizzabili è uno sforzo enorme - osserva il sottosegretario - ma incanalare oggi la programmazione in modo corretto è l'unico modo per garantire domani una spesa fluida. Facendo uso del principio di realtà: la macchina non può essere messa in moto e lasciata al suo destino. Il pilota automatico non esiste". Inutile negare i ritardi, inutile cercare ad ogni costo le colpe: "Ma se non vogliamo accumularne ancora dobbiamo, anzitutto, rivedere i meccanismi di spesa. Insomma, per restare nel mondo dei motori, il pit stop costa in termini di tempo, ma garantisce prestazioni migliori alla macchina". (segue) (Res)