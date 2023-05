Pnrr: sottosegretario Freni, siamo nei tempi previsti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche saranno inviate a Bruxelles "quando avremo la certezza che le gomme scelte sono quelle giuste. In ogni caso entro luglio e d'intesa con l'Europa". I ministeri sembrano reticenti nell'indicare i progetti irrealizzabili: "Nessuna reticenza, solo la giusta prudenza: non siamo il governo che disfa il lavoro di chi ci ha preceduto solo per dimostrare che siamo in grado di costruire un nostro Pnrr. Quindi nessuno stravolgimento, solo una necessaria attualizzazione del Piano agli effetti macroeconomici della guerra ed alle dinamiche dei prezzi. La parola d'ordine è ottimizzare, non stravolgere". "L'obiettivo - conclude Freni - è concentrare l'attenzione sugli investimenti realmente funzionali alla crescita, a iniziare dalle infrastrutture". (Res)