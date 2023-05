Giappone: fonti governo, Kishida intende partecipare al prossimo vertice Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida ha dichiarato ieri che il Paese non pianifica l'adesione alla Nato come Stato membro né la "semi-adesione" all'alleanza, ma ha confermato per la prima volta la discussione di piani per l'apertura di un ufficio di collegamento a Tokyo. "Non sono al corrente di alcuna decisione definitiva", ha puntualizzato il primo ministro nel corso di una sessione di dibattito parlamentare. Il quotidiano "Nikkei" ha anticipato all'inizio di questo mese che la Nato sta pianificando l'apertura di un ufficio di collegamento a Tokyo, che sarebbe il primo nel suo genere inaugurato dall'alleanza nella regione asiatica. Secondo le indiscrezioni, l'ufficio entrerà in funzione il prossimo anno, e consentirà alla Nato di condurre consultazioni periodiche col Giappone e con altri partner chiave nella regione - principalmente Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda - in un quadro di crescente rafforzamento della presenza dell'organizzazione nell'Indo-Pacifico. (segue) (Git)