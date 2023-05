Giappone: fonti governo, Kishida intende partecipare al prossimo vertice Nato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato e il Giappone intendono anche potenziare la loro cooperazione tramite la firma di un Programma di partenariato su misura (Itpp) prima del prossimo vertice dell'alleanza in programma l'11 e il 12 luglio a Vilnius, in Lituania. Secondo le anticipazioni del quotidiano, la cooperazione verrà rafforzata in particolare nelle aree del contrasto al crimine informatico, delle tecnologie emergenti e distruttive e degli scambi di note sulla lotta alla disinformazione. Secondo "Nikkei", il piano per l'apertura dell'ufficio di collegamento è stato discusso dal premier giapponese Fumio Kishida e dal segretario generale della Nato Jenst Stoltenberg lo scorso gennaio, in occasione della visita di quest'ultimo a Tokyo. Una bozza della proposta sarebbe circolata tra i 31 membri dell'alleanza a metà aprile. (segue) (Git)