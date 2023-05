Filippine: l'emittente televisiva Abs-Cbn interrompe trasmissioni del canale d'informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abs-Cbn, la maggiore emittente televisiva delle Filippine prima che l'ex presidente Rodrigo Duterte ne ordinasse la chiusura nel 2020, ha annunciato la chiusura del suo canale d'informazione via cavo ReleRadyo. Il canale, che trasmette anche online, è una importante fonte d'informazione per i filippini, anche in situazioni di emergenza come i tifoni che colpiscono frequentemente il territorio del Paese. "TeleRadyo accumula perdite finanziarie dal 2020", ha spiegato l'emittente. "Dal momento che Abs-Cbn non può più sostenerne le operazioni, non le resta altra scelta che cessare le operazioni (dal 30 giugno)", spiega un comunicato della società. Le finanze dell'emittente televisiva si sono deteriorate significativamente nell'ultimo triennio, dopo la revoca della licenza di trasmissione terrestre voluta dall'amministrazione dell'ex presidente Duterte. (segue) (Fim)