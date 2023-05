Singapore: crescita dello 0,4 per cento nel primo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dirigente ha spiegato che il rallentamento riflette l’indebolimento della domanda sia esterna che interna. L’inflazione complessiva dovrebbe scendere leggermente quest’anno, al 5,5 per cento. I rischi al ribasso sono per lo più esterni. Secondo il Fondo, Singapore ha un ampio margine fiscale, può utilizzare vaste riserve e può contare su un settore finanziario solido. La città-Stato è ben posizionata anche per affrontare le sfide a medio e lungo termine, tra cui quelle legate all’invecchiamento della popolazione e al cambiamento climatico. L’Fmi apprezza la politica monetaria restrittiva dell’Autorità monetaria di Singapore (Mas) e accoglie con favore i piani per accelerare l’innovazione digitale. (Fim)