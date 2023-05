Corea del Nord: foto satellitari suggeriscono imminente ripresa dei voli internazionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Cina in Corea del Nord sono aumentate del 69 per cento su base annua ad aprile, attestandosi a 166 milioni di dollari. Lo ha riferito l’Amministrazione generale delle dogane cinesi (Gac), precisando che le spedizioni sono state trainate soprattutto da lana, semilavorati per parrucche e fosfato di diammonio. Nel primo quadrimestre, le esportazioni della Cina in Corea del Nord sono rimbalzate a 603 milioni di dollari, contro i 270,59 milioni di dollari del 2022. (Git)