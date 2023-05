Brasile: videogioco razzista, ministero uguaglianza chiede maggiori controlli a Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Uguaglianza razziale del Brasile ha chiesto alla piattaforma informatica Google di sviluppare un filtro che non consenta la diffusione di incitamento all'odio, intolleranza e razzismo. La richiesta segue la diffusione del gioco "proprietario di schiavi" disponibile sul negozio online di Google. Nel gioco "Proprietario di schiavi", che nel frattempo è stato rimosso dalla piattaforma, il giocatore era incoraggiato a realizzare un "profitto" con l'acquisto di persone in stato di schiavitù, abusarne e ad assumere guardie per prevenire le ribellioni. (segue) (Brb)