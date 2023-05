Brasile: videogioco razzista, ministero uguaglianza chiede maggiori controlli a Google (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha anche annunciato che chiederà di perseguire gli sviluppatori del gioco. Dal canto suo, Google ha dichiarato in una nota di aver rimosso il gioco e di aver adottato misure per frenare l'incitamento all'odio e alla violenza. "Abbiamo una solida serie di politiche progettate per proteggere gli utenti e che tutti gli sviluppatori devono seguire. Non sono consentite applicazioni che promuovono la violenza o incitano all'odio contro individui o gruppi in base alla razza o all'origine etnica o che raffigurano o promuovono violenza gratuita o altre attività pericolose", si legge nella nota. (Brb)