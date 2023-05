Brasile: ministro Esteri, entro fine anno firma accordo Ue-Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 11 maggio Vieira, nel corso di un'audizione alla commissione per le relazioni estere del Senato, aveva affermato che l'Ue sta mostrando un orientamento molto protezionista nelle trattative per la conclusione dell'accordo commerciale con il Mercosur, criticando in particolare il protocollo aggiuntivo presentato dall'Ue per poter procedere con l'approvazione del trattato. "A inizio maggio l'Unione europea ha presentato il documento aggiuntivo al trattato che consideriamo estremamente duro e difficile, creando una serie di barriere e possibilità, comprese le ritorsioni e sanzioni, sulla base di una normativa ambientale europea estremamente rigida e complessa per la verifica. Questo potrebbe causare enormi perdite", affermava. In occasione della ripresa dei colloqui tra i rappresentanti dei due blocchi, lo scorso 8 marzo, il direttore dei servizi, investimenti, proprietà intellettuale e appalti pubblici nella Direzione generale del commercio della Commissione Ue, Rupert Schlegelmilch, capo negoziatore per Bruxelles, ha presentato ai partner Mercosur il documento addizionale sull'ambiente, in cui l'Europa chiede un impegno contro la deforestazione come condizione per concludere l'accordo. (segue) (Brb)