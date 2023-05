Arabia Saudita: ministero Esteri annuncia ripresa relazioni con il Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita ha annunciato oggi la decisione del governo di ripristinare le relazioni diplomatiche con il Canada allo stesso livello che le caratterizzava prima del 2018, basate sul rispetto reciproco e sulla collaborazione per il raggiungimento degli interessi comuni. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo la quale la decisione ha seguito di qualche mese l’incontro tra il principe ereditario di Riad, Mohammed bin Salman, e il premier canadese, Justin Trudeau, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), il 18 novembre 2022. Come si legge sul quotidiano saudita “Arab News”, il Canada ha già nominato un nuovo ambasciatore in Canada, Jean-Philippe Linteau. I due Paesi, infatti, erano giunti alla rottura nel 2018, dopo le critiche rivolte da Ottawa a Riad sulla questione del rispetto dei diritti umani, in particolare in merito all’arresto di numerose attiviste per i diritti delle donne, come Samar Badawi. Quest’ultima è la sorella di Raif Badawi, blogger saudita dissidente ancora detenuto nelle carceri del regno dal 2012, con le accuse di “apostasia” e di “insulto all’islam attraverso canali informatici”. Sua moglie e i suoi tre figli, invece, erano fuggiti in Canada nel 2015. (Res)