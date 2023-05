Siria: incontro tra il ministro Makhlouf e il rapresentante dell’Unhcr a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Amministrazione e dell’Ambiente della Siria, Hussein Makhlouf, presidente dell’Alto comitato per i soccorsi, ha incontrato ieri il rappresentante della missione dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), Sivanka Dhanapala. Secondo l’agenzia di stampa siriana “Sana”, i due hanno discusso di un rafforzamento della cooperazione tra Damasco e l’Unhcr in vista della ricostruzione del Paese. Altri due temi trattati durante l’incontro sono stati i programmi di sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso febbraio e il rimpatrio dei rifugiati siriani, in particolare da Libano e Turchia. Makhlouf ha quindi comunicato la disponibilità di Damasco a collaborare con la missione Unhcr, mettendo a sua disposizione tutti gli strumenti necessari per realizzare programmi congiunti con le autorità siriane. Il ministro siriano, inoltre, ha ricordato a Dhanapala che il governo di Damasco si è adoperato per rispondere alle esigenze di un rimpatrio sicuro e dignitoso dei rifugiati, promulgando diversi decreti, leggi e ordinanze in loro favore. Un grande contributo in questo senso, ha aggiunto, proviene dal reintegro della Siria nella Lega araba, che favorisce la stabilizzazione del Paese. Dhanapala ha ringraziato Makhlouf per il sostegno e la disponibilità delle autorità siriane, assicurando che nelle regioni terremotate la coordinazione e la cooperazione andranno avanti. (Res)