Giappone-Sri Lanka: Kishida incontra Wickremesinghe, discusso sostegno a ripresa economica

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha incontrato oggi a Tokyo il presidente dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, col quale ha discusso il sostegno giapponese alla ripresa economica del Paese insulare e al risanamento della sua situazione creditizia. Il capo dello Stato singalese ha espresso il proprio apprezzamento per l'assistenza già ottenuta da Tokyo, specie sul fronte dei negoziati tra Colombo e i suoi creditori internazionali. Wickremesinghe ha fornito un resoconto delle misure per la ripresa economica e ha sollecitato un ritorno degli investitori giapponesi nel suo Paese. Il presidente dello Sri Lanka sarà in visita in Giappone sino al 27 maggio per partecipare, a Tokyo, alla 28ma conferenza sul “Futuro dell’Asia” organizzata da Nikkei. Il calendario della visita prevede incontri con i ministri giapponesi delle Finanze, Shunichi Suzuki, degli Esteri, Yoshimasa Hayashi, e della Trasformazione digitale, Taro Kono. Wickremesinghe, inoltre, incontrerà membri dell’Associazione parlamentare di amicizia e interverrà a un forum di imprenditori dei due Paesi. (segue) (Git)