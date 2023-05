Giappone-Sri Lanka: Kishida incontra Wickremesinghe, discusso sostegno a ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione macroeconomica dello Sri Lanka mostra “timidi segnali di miglioramento”, ma il contesto macroeconomico e politico generale rimane “difficile”. Questa la sintesi di Peter Breuer e Masahiro Nozaki, che hanno guidato una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) nel Paese iniziata l’11 maggio e conclusa questa settimana. La squadra, in visita a Colombo per discutere i recenti sviluppi economici e l’attuazione del programma sostenuto dal Fondo, ha incontrato il presidente e ministro delle Finanze, Ranil Wickremesinghe, il governatore della Banca centrale, Nandalal Weerasinghe, e altri funzionari, oltre a rappresentanti dell’opposizione, della società civile, di centri studi, sindacati, del settore privato e di partner per lo sviluppo. Gli esperti hanno rilevato che l’inflazione sta rallentando, il tasso di cambio si sta stabilizzando e la Banca centrale sta ricostituendo le riserve, accogliendo con favore i “forti sforzi politici” profusi dalle autorità per rispettare gli impegni presi. (segue) (Git)