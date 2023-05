Qatar: l’emiro Tamim ha ricevuto a Doha la direttrice del Fondo monetario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto, ieri mattina a Doha, la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, e la delegazione che l’ha accompagnata. Come precisa il quotidiano qatariota “Gulf Times”, l’incontro è avvenuto in occasione della visita di Georgieva a Doha, dove ha preso parte al Qatar Economic Forum 2023. Durante il colloquio, i due hanno discusso dei rapporti di cooperazione tra Qatar e Fmi e le prospettive per rafforzarle, soprattutto nel settore dello sviluppo economico. Infatti, Doha ha già promesso di stanziare il 20 per cento dei suoi dirittispeciali di prelievo all’Fmi a sostegno dei Paesi a basso reddito, come ha annunciato il ministro delle Finanze qatariota, Ali al Kuwari e da Georgieva, a margine del Forum Economico del Qatar 2023. Quanto all’economia del Qatar, Georgieva ne ha elogiato l’evoluzione degli ultimi tempi, sia per le riforme economiche, sia per il maggior tasso di crescita dei settori non petroliferi tra i Paesi del Golfo. (Res)