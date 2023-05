Brasile: trivellazioni foce Rio delle Amazzoni, governo potrebbe dare via libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Ambiente del Brasile, Marina Silva, ha detto che il governo federale rispetterà la decisione dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) di respingere la richiesta della compagnia energetica statale Petrobras di effettuare trivellazioni al largo del bacino del delta del Rio delle Amazzoni, tra gli stati di Pará e Amapá. "Il parere di Ibama, considerata la posizione unanime di dieci tecnici che hanno analizzato la richiesta di licenza per perforare un pozzo esplorativo, è stato contrario. D'ora in poi dovremo rispetto la legge", ha detto la ministra alla stampa al termine di un incontro inter-ministeriale. La licenza per le esplorazioni petrolifere era stata ufficialmente negata la scorsa settimana, generando grandi ripercussioni politiche. "È una decisione tecnica, e la decisione tecnica in un governo repubblicano e democratico viene eseguita e rispettata", ha aggiunto. (segue) (Brb)