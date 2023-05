Giordania: casa reale smentisce celebrazione matrimonio del principe ereditario in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le celebrazioni relative al matrimonio del principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II e di Rajwa Khalid Alseif si terranno in Giordania. Lo ha reso noto la casa reale giordana con un comunicato, che intende smentire le "false notizie" circolate sui media esteri, che citano i preparativi in corso per una festa che si dovrebbe tenere in Sardegna, per celebrare il matrimonio. "In risposta a tali notizie, la corte reale hashemita desidera confermare che tutte le celebrazioni relative al matrimonio del principe ereditario Al Hussein e della signorina Rajwa si svolgeranno rigorosamente in Giordania. Inoltre, non vi è alcuna intenzione di tenere alcuna celebrazione correlata all'occasione al di fuori del Regno", specifica il comunicato. (Res)