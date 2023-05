Brasile: Lula riceve credenziali del nuovo ambasciatore del Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricevuto oggi le credenziali del nuovo ambasciatore del Venezuela a Brasilia, Manuel Vicente Vadell Aquino. Il diplomatico è stato ricevuto insieme ad altri ambasciatori in una cerimonia presso il Palazzo presidenziale di Planalto. La consegna delle credenziali al presidente è una formalità che segna l'inizio del lavoro del diplomatico nel Paese. Un ambasciatore assume l'incarico dopo aver consegnato i documenti al governo del paese in cui lavorerà. Dall'inizio del governo dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, nel 2019, il governo brasiliano aveva riconosciuto come legittimo presidente del Venezuela l'autoproclamato Juan Guaidó, leader delle opposizioni al governo di Manuel Maduro e l'avvocato Maria Teresa Belandria Exposito come sua ambasciatrice. Dal primo gennaio, con il via del terzo mandato per Lula, i due governi hanno iniziato a normalizzare le relazioni diplomatiche. Da metà gennaio una missione diplomatica lavora a Caracas per riaprire l'ambasciata in Venezuela. (Brb)