- L'Inter vince la coppa Italia di calcio 2022/23. La squadra di Simone Inzaghi ha sconfitto per 2 a 1 la Fiorentina, nella finale tenutasi allo stadio Olimpico di Roma. Doppietta di Lautaro Martinez per i nerazzurri, di Gonzalez la rete per i viola. (Rin)