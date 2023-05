Usa: DeSantis, Paese non sta andando nella giusta direzione, serve forza per tornare a vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono tornare ad avere “il coraggio e la forza per vincere”. Lo ha detto il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, annunciando la campagna elettorale per la sua corsa alla Casa Bianca nel 2024. Durante la diretta organizzata sul profilo di Elon Musk su Twitter, DeSantis ha affermato di voler essere un presidente “energico”, che saprà affrontare al meglio quelli che sono “i veri problemi del Paese, che non sta andando nella giusta direzione”. Il suo obiettivo, ha aggiunto, è quello di “costruire una economia dove i lavoratori statunitensi possano avere uno standard di vita adeguato”. (Was)