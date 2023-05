Usa: problemi tecnici nella diretta di DeSantis, reazioni divertite sui social e dagli altri candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi tecnici che hanno caratterizzato l’avvio della diretta Twitter organizzata sul profilo di Elon Musk per annunciare la corsa di Ron DeSantis alle elezioni presidenziali del 2024 hanno suscitato l’ilarità degli utenti e degli altri candidati. Il ritardo nell’avvio della diretta, dovuto ad un sovraccarico dei server di Twitter Spaces a causa dell’enorme numero di utenti collegati, ha portato alla pubblicazione di numerosi post con la scritta “De-Saster”, una caricatura del cognome del governatore repubblicano. Anche lo staff del presidente Joe Biden, prima dell’inizio della diretta, ha pubblicato un messaggio con un link per donare alla sua campagna elettorale. “Questo funziona”, si legge nel post. Una reazione è arrivata anche dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sulla sua piattaforma Truth Social ha pubblicato due diversi video in cui prende in giro DeSantis. “Il suo colletto è troppo grande”, ha scritto Trump. (Was)