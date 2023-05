Usa: Trump canzona candidatura di DeSantis alla Casa Bianca, "una catastrofe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è fatto beffe della candidatura ufficiale alla Casa Bianca del governatore Florida, Ron DeSantis, che sarà suo avversario diretto alle primarie del Partito repubblicano. Trump ha ironizzato sui problemi tecnici che hanno segnato la diretta di Desantis sul social media Twitter: "Wow! Il lancio di DeSanctus (sic) su Twitter è stato un disastro! La sua intera campagna sarà un disastro. State a vedere!", ha scritto Trump sul suo social media Truth, ricorrendo a un diminutivo del nomignolo "DeSanctimonius" già affibbiato in passato al governatore della Florida. In un secondo messaggio, Trump ha menzionato un altro aspirante presidente repubblicano, il senatore Tim Scott, che ha dato a sua volta l'annuncio ufficiale della sua candidatura questa settimana: "Il suo annuncio presidenziale, anche con un microfono rotto (non pagare il fornitore, Tim!) è stato di gran lunga il migliore della settimana. Quello di Rob (sic) è stato una catastrofe", ha scritto l'ex presidente, alterando ancora una volta il nome del governatore della Florida. (segue) (Was)