Usa: Trump canzona candidatura di DeSantis alla Casa Bianca, "una catastrofe" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la diretta su Twitter, DeSantis, ha lanciato alcune critiche indirette all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. DeSantis ha affermato che “governare non è intrattenimento, non significa di fare di sé stessi un brand: quello che conta sono i risultati”. Senza fare mai il nome di Trump, il governatore della Florida ha aggiunto che “le promesse politiche non servono a nulla, se i repubblicani continuano a perdere”. (segue) (Was)