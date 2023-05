Usa: Trump canzona candidatura di DeSantis alla Casa Bianca, "una catastrofe" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a dominare i sondaggi in vista delle primarie repubblicane per la selezione del candidato alle elezioni del prossimo anno. In un sondaggio condotto da Ssrs per conto dell’emittente “Cnn”, Trump è ancora in testa con il sostegno del 53 per cento degli elettori repubblicani, seguito da Ron DeSantis con il 26 per cento. Il governatore della Florida dovrebbe annunciare ufficialmente la sua candidatura questo pomeriggio alle 18 locali (la mezzanotte italiana), durante una diretta Twitter con Elon Musk. Il 55 per cento dei partecipanti ha anche affermato di non sostenere la candidatura di Asa Hutchinson, ex governatore dell’Arkansas. (Was)