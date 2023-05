Giappone: fonti governo, Kishida intende partecipare al prossimo vertice Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, intende partecipare al vertice della Nato in programma in Lituania nel mese di luglio, e ha già intrapreso i necessari preparativi. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", in un ulteriore segnale del progressivo rafforzamento dei legami tra Tokyo e l'alleanza militare. Secondo le anticipazioni, a margine del vertice Kishida intende discutere col segretario generale Jens Stoltenberg i piani della Nato per l'apertura del suo primo ufficio di collegamento asiatico nella capitale giapponese. (segue) (Git)