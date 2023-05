Giappone: fonti governo, Kishida intende partecipare al prossimo vertice Nato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come dichiarato dalla portavoce dell’Alleanza Oana Lungescu, "Nato e Giappone intrattengono una cooperazione di lunga data, come dimostrato dalla visita del segretario generale” a Tokyo “all'inizio dell'anno e dalla partecipazione del ministro degli Esteri giapponese alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato nel mese di aprile. Il segretario generale ha inoltre ha invitato il primo ministro del Giappone, così come i leader degli altri nostri partner indo-pacifici, al vertice di Vilnius di luglio”. Lungescu ha citato anche le dichiarazioni del segretario generale rilasciate a Tokyo lo scorso febbraio secondo cui, “tra i partner della Nato, nessuno è più vicino o più capace del Giappone”. “Condividiamo gli stessi valori, interessi e preoccupazioni, anche sostenendo l'Ucraina e affrontando le sfide alla sicurezza poste dai regimi autoritari, e il nostro partenariato si sta rafforzando. Il nostro partenariato continua a crescere”, ha spiegato la portavoce. (segue) (Git)