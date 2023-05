Australia: ospite 95enne di casa di riposo morta dopo essere stata colpita dalla polizia con un taser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna 95enne residente di una casa di riposo in Australia è morta a seguito dei traumi riportati dopo essere stata colpita da un agente di polizia con uno storditore elettrico (taser). Lo ha reso noto la polizia del Nuovo Galles Meridionale. L'incidente si è verificato la scorsa settimana in una residenza per anziani a Cooma: una pattuglia di polizia ha risposto a una segnalazione del personale della struttura, secondo cui un ospite dell'ospizio brandiva un coltello. Arrivata sul posto, la pattuglia di agenti si è trovata di fronte Clare Nowland, una bisnonna di 95 anni. La donna di sarebbe avvicinata agli agenti con in mano il coltello: secondo al stessa ricostruzione fornita dalle autorità, "si può dire che (la donna) si sia avvicinata lentamente: per camminare necessitava di un deambulatore". Un agente di 33 anni ha reagito usando il suo taser d'ordinanza contro l'anziana, che colpita dalla scossa elettrica si è accasciata al suolo, riportando una commozione cerebrale. La donna è morta in ospedale alcuni giorni più tardi. L'incidente è stato ripreso dalle videocamere d'ordinanza degli agenti, ma le autorità non hanno divulgato le riprese. L'agente 33enne che ha colpito l'anziana sconta ora diversi capi d'accusa, incluso quello di lesioni colpose gravi. (Res)