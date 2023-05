Ue: Lagarde, successo Bce non significa che il lavoro sia finito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “successo” della Banca centrale europea (Bce) nei suoi 25 anni di storia “non significa che il nostro lavoro sia finito”. È quanto dichiarato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, alle celebrazioni per il 25mo anniversario dell’istituzione in corso all’Eurotower di Francoforte sul Meno. Come evidenziato da Lagarde, il successo della Bce è nella sua attuale capacità di “compiere le scelte migliori per la nostra Unione monetaria, più che averne una”. Ora, ha continuato la titolare dell’Eurotower, “è tempo di scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’euro”, che dipenderà dalle “azioni di noi europei”. Per la Bce, la “priorità immediata” è riportare l’inflazione nell’Eurozona all’obiettivo del 2 per cento nel medio periodo in maniera tempestiva. “Lo faremo”, ha sottolineato Lagarde. Tuttavia, dai mutamenti geopolitici al cambiamento climatico, ci sono “altre sfide” che la Banca centrale europea dovrà affrontare. In tale prospettiva, l’Eurotower dovrà continuare a “fornire stabilità in un mondo tutt’altro che stabile”. Al riguardo, Lagarde ha osservato: “Contiamo che anche altri decisori politici facciano la loro parte”. (segue) (Geb)