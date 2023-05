Ue: Lagarde, successo Bce non significa che il lavoro sia finito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Bce ha continuato: “Un’unione monetaria non è un punto di arrivo, è un costante processo di unità”. Ogni generazione di autorità deve continuare questa via e “l’unione deve essere sfaccettata, includendo le dimensioni fiscale, finanziaria e bancaria”. L’obiettivo è “sviluppare un più ampio grado di integrazione, specialmente se l'euro deve cementare il suo status internazionale". Per Lagarde, l’euro è “un triplice contratto”: tra i Paesi che lo adottano “per mettere insieme la loro forza, tra la Bce e il popolo d’Europa per il soddisfacimento delle sue necessità, prima tra tutte la stabilità dei prezzi, tra gli europei per condividere la loro moneta comune”. Tuttavia, “un contratto non garantisce soltanto diritti, assegna anche responsabilità”. Al riguardo, Lagarde ha, infine, dichiarato: “Ora, spetta a tutto noi, autorità, istituzioni e cittadini, continuare a onorare questo contratto per molti anni a venire”. (Geb)