Ue: Metsola, Bce ha ruolo cruciale per stabilità e crescita sostenibile

- La Banca centrale europea ha un ruolo cruciale per la crescita sostenibile e per la stabilità economica europea. A dirlo la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla celebrazione dei 25 anni della Banca centrale europea a Francoforte. "Le radici della Bce possono essere fatte risalire al più grande cambiamento monetario della storia. Nel 1998, è stata creata come istituzione dell'Ue al centro del nostro sistema dell'euro. È stato un atto di coraggio politico e di lungimiranza", ha detto. "La responsabilità che ha è sempre stata enorme. Eppure, nemmeno il più europeo degli europei avrebbe potuto prevedere il ruolo centrale che avrebbe svolto nei suoi primi 25 anni, un ruolo centrale per il nostro sistema bancario, per la nostra stabilità economica, per le nostre prospettive, per la nostra crescita sostenibile e per la capacità degli europei di raggiungere i loro obiettivi", ha aggiunto Metsola. (Beb)