Usa: da DeSantis attacchi indiretti a Trump, governare non significa fare spettacolo

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha lanciato alcune critiche indirette all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante l’annuncio della sua campagna elettorale per la sua corsa alla Casa Bianca nel 2024. Durante la diretta Twitter organizzata sul canale di Elon Musk, DeSantis ha affermato che “governare non è intrattenimento, non significa di fare di sé stessi un brand: quello che conta sono i risultati”. Senza fare mai il nome di Trump, il governatore della Florida ha aggiunto che “le promesse politiche non servono a nulla, se i repubblicani continuano a perdere”. (Was)