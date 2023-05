Usa: DeSantis attacca Biden, le sue politiche fanno male ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha attaccato l’amministrazione Biden durante l’annuncio della sua campagna elettorale per le presidenziali del 2024. Durante la diretta Twitter organizzata sul profilo di Elon Musk, DeSantis ha detto che l’amministrazione del presidente Usa “sta portando avanti politiche per il contenimento dell’inflazione che stanno facendo del male ai cittadini: noi risolveremo la situazione”. Il governatore ha poi accusato Biden di avere “strumentalizzato i militari a fini politici”, affermando che le politiche della sua amministrazione hanno danneggiato le Forze armate, causando un drastico calo dei reclutamenti. “Tutti sanno che sono in grado di portare risultati, e che mantengo le mie promesse: anche i miei detrattori in Florida ne sono consapevoli”, ha concluso, aggiungendo che “altri, invece, sanno solo pubblicare messaggi su Twitter”. (Was)