Ue: von der Leyen, Europa più grande emettitore di obbligazioni green del mondo

- L'Europa è il più grande emettitore di obbligazioni verdi del mondo. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla celebrazione dei 25 anni della Banca centrale europea a Francoforte. "Sono molto grata di avere la Bce come partner per il nostro Green deal europeo, la strategia di crescita dell'Europa. L'Europa non solo guida la transizione globale verso la neutralità climatica entro il 2050, ma l'euro è diventato la valuta di riferimento per la finanza sostenibile", ha detto. "Abbiamo iniziato a emettere obbligazioni verdi per un valore di 250 miliardi di euro nell'ambito di Next Generation Eu. Questo ci rende il più grande emettitore di obbligazioni verdi al mondo", ha aggiunto. "Ora dobbiamo mantenere la rotta, per garantire che l'Europa tenga fede al suo impegno collettivo per un futuro sostenibile. La Bce sta ovviamente facendo la sua parte: dalla valutazione dei rischi finanziari legati al cambiamento climatico, a rendere più ecologiche le operazioni di politica monetaria, fino a contribuire all'aumento della finanza verde", ha concluso. (Beb)