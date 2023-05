Cultura: Garavaglia (Lega), mostra Celiberti è doveroso tributo a grande protagonista arte moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Soddisfatto di esser stato promotore della mostra-racconto 'Celiberti 75 una vita per l'arte', organizzata per celebrare Giorgio Celiberti, grande protagonista dell'arte moderna del '900, ancor oggi - dopo 75 anni - il più giovane partecipante della storia alla Biennale di Venezia e ultimo dei testimoni viventi della prima Biennale del 1948. Al Senato oggi è stato celebrato un grande italiano, un friulano orgoglioso della propria terra, un grande maestro d'arte che con sensibilità e creatività ha segnato il passo dei tempi". Lo ha affermato il senatore della Lega, Massimo Garavaglia, a margine dell'inaugurazione che ha visto la presenza del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, del viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, del Questore del Senato, Gaetano Nastri, del deputato friulano Walter Rizzetto, del commissario straordinario di Alitalia Gabriele Fava, del consigliere militare del presidente della Repubblica Stefano De Pol, del generale Ferdinando Fedi, di Benedetta Fiorini e di Mario Marazziti per la Comunità di Sant'Egidio. (Rin)