Usa: Microsoft ha individuato malware cinese nei sistemi di telecomunicazione nel territorio di Guam

- La società statunitense Microsoft, insieme alle agenzie di intelligence federali, ha individuato un codice informatico che sarebbe stato piazzato da un gruppo di hacker legato al governo cinese all’interno dei sistemi di telecomunicazione nel territorio di Guam, nell’Oceano Pacifico. Stando ai dettagli pubblicati da Microsoft e dall’Agenzia per la sicurezza nazionale, il codice sarebbe stato individuato in contemporanea con il lavoro svolto dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) per esaminare i resti del pallone spia cinese abbattuto dal Pentagono lo scorso febbraio, dopo aver sorvolato per diversi giorni il territorio federale. La scoperta ha messo in allarme le autorità statunitensi, dal momento che il territorio non incorporato di Guam, grazie alla presenza di basi militari Usa e ad una posizione geografica strategica nell’Oceano Pacifico, rappresenta un punto cardine in una eventuale risposta degli Stati Uniti ad una possibile operazione militare di Pechino nei confronti di Taiwan. Il codice consentirebbe a terze parti di accedere a server informatici remoti, soprattutto i modelli più vecchi di router che non sono stati aggiornati in base ai moderni standard di sicurezza. Microsoft ha identificato il gruppo di hacker con il nome di Volt Typhoon, aggiungendo che l’operazione rientrerebbe nei tentativi di Pechino di compromettere infrastrutture critiche in diversi settori strategici, anche se per il momento la società ha precisato di non aver riscontrato azioni malevole sulla base del codice. (Was)