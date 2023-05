Brasile: trivellazioni foce Rio delle Amazzoni, governo potrebbe dare via libera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine aprile, il dipartimento tecnico dell'Ibama aveva avvertito Petrobras della possibilità che non sarebbe stata concessa l'autorizzazione a perforare, soprattutto per i possibili rischi legati alla mancata previsione di garanzie, in caso di incidenti. Si stima che la zona interessata - Margem Equatorial Brasileira - abbia un potenziale di 14 miliardi di barili di greggio. Dal canto suo Petrobras ha chiesto alle autorità di riconsiderare la decisione. "Petrobras comprende di aver soddisfatto rigorosamente tutti i requisiti del processo di licenza", ha affermato la società statale in una nota. Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, dal canto suo ha dichiarato che il governo potrebbe autorizzare Petrobras a effettuare le trivellazioni. "Se l'esplorazione del petrolio dalla foce del Rio delle Amazzoni dovesse rappresentare un problema per l'ambiente dell'Amazzonia, certamente non sarà autorizzata. Tuttavia, dato che l'area indicata dista 530 chilometri dalla costa, ed è in alto mare, non credo che sia pericoloso", affermava Lula alla stampa in Giappone, dove ha partecipato alla riunione del G7, prima di imbarcarsi per fare ritorno in Brasile. (Brb)