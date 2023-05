Brasile-Regno Unito: Londra stanzia 2,3 milioni di euro per progetto in Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon Face è coordinato da scienziati dell'Istituto nazionale per la ricerca in Amazzonia (Inpa/Mcti) e dell'Università statale di Campinas (Unicamp), in cooperazione internazionale co il Met Office, il servizio meteorologico britannico. "Amazon Face è il principale progetto di cooperazione scientifica tra i due Paesi. Il Regno Unito è il secondo partner scientifico e tecnologico del Brasile, e negli ultimi sette anni c'è stata cooperazione in almeno 700 iniziative di ricerca bilaterali", ha evidenziato il ministero della Scienza. Il lavoro di Amazon Face aiuta la comunità scientifica internazionale a comprendere meglio il ruolo della più grande foresta pluviale nel mitigare il cambiamento climatico globale. "L'iniziativa ha un contributo centrale a risposte più appropriate nel raggiungimento degli obiettivi climatici globali", ha detto Luciana Santos. (Brb)