Usa: Camera approva risoluzione per bloccare programma per cancellare debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione presentata dai repubblicani per terminare il programma del governo federale per la cancellazione del debito studentesco, che prevede rimborsi fino a 20 mila dollari per circa 40 milioni di cittadini. La proposta, passata con 218 voti favorevoli e 203 contrari, è stata approvata grazie all’appoggio di due deputati democratici. La misura, sulla quale la Casa Bianca ha giá minacciato il veto, è stata presentata sulla base di una legge denominata Congressional Review Act, che consente al Congresso di bloccare gli ordini esecutivi del presidente. Il testo passerà ora al Senato, dove i democratici sono in maggioranza. (Was)