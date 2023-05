Ue: Michel, completare Unione bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve completare l'Unione bancaria. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento alla celebrazione dei 25 anni della Banca centrale europea a Francoforte. "La nostra unione bancaria è un buon esempio. Ha reso il nostro sistema bancario forte e resiliente, ma dobbiamo ancora completare il nostro percorso", ha dichiarato. "Ecco perché, in occasione dell'ultimo Eurosummit, abbiamo chiesto di continuare a impegnarci per completare l'Unione bancaria e accelerare i progressi nell'unione dei mercati dei capitali. Per rilanciare la nostra economia con gli investimenti, per favorire l'innovazione e generare posti di lavoro e per accelerare la nostre transizione verdi e digitali", ha concluso. (Beb)