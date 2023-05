Russia: Usa credono che Kiev sia responsabile di attacco droni contro il Cremlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ritengono che il recente attacco di due droni contro il Cremlino, all’inizio di maggio, sia stato organizzato da una unità delle forze speciali o dell’intelligence ucraina. Alcuni funzionari anonimi hanno riferito al “New York Times” che non è ancora chiaro quale unità nello specifico abbia organizzato ed effettuato l’attacco, nè se il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, fosse al corrente dell’operazione. Alcune delle fonti hanno precisato di credere che Zelensky non sia stato informato. Le agenzie di intelligence statunitensi sarebbero arrivate a questa conclusione incrociando le intercettazioni dei russi, i quali hanno incolpato Kiev, e altre intercettazioni provenienti dall’Ucraina, in cui alcuni funzionari avrebbero affermato di credere che il proprio Paese sarebbe il responsabile dell’attacco. Le fonti hanno precisato di ritenere che una autorizzazione diretta del governo ucraino sia “improbabile”, anche perchè non è stato ancora possibile identificare la specifica unità che ha organizzato l’operazione. Inoltre, secondo le fonti gli Stati Uniti crederebbero che ci sia l’Ucraina dietro all’assassinio di Daria Dugina, figlia del noto nazionalista russo Aleksandr Dugin, all’uccisione di un blogger filorusso, Vladen Tatarsky, e ad una serie di recenti attacchi contro città di frontiera della Federazione, senza fornire ulteriori dettagli in merito ai nomi delle vittime coinvolte. (Was)